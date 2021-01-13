Мурманск, , 12:43 — REGNUM За минувшие сутки в Мурманской области COVID-19 был диагностирован 236 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — Мурманск (+154 случая), на втором месте — Североморск (+23), на третьем — Мончегорск и Кандалакшский район (по 13 случаев). Всего на лечении с коронвирусом в области находится 3531 человек.

По данным штаба, с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 39 262 человек, из них 35 027 уже выздоровели. Жертвами инфекции стали 704 жителя региона.