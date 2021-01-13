Тюмень, , 12:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 155 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 января коронавирусом заразились 25 407 человек. Выздоровели 23 842 человека, скончались 220 пациентов с COVID-19 (на пять человек более, чем днём ранее).