Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM Житель Невьянска Свердловской области похитил у нескольких граждан в общей сложности более 3,7 млн рублей. Сейчас он отдан под суд за мошенничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, гражданин входил в доверие к женщинам и похищал у них крупные суммы денег. У одной он поживился более 1,4 млн рублей, сообщив ей о шансе купить для неё квартиру в Екатеринбурге по цене ниже рыночной, автомашины Volvo и мобильного телефона. Вторая отдала ему 750 тыс. рублей,

Обманул он также двоих мужчин. Один отдал ему 700 тыс. рублей, а второй — 950 тыс. Уголовное дело уже передано в Кировский райсуд Екатеринбурга.