Москва, , 12:39 — REGNUM В период с 18 по 20 января на платформе crowd.mos.ru стартует краудсорсинг-проект «Город идей». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этот период жители столицы смогут предложить свои идеи по улучшению интерфейса краудсорсинговой платформы, внедрению на ней нового функционала и созданию системы рейтингов, которые позволят повысить мотивацию пользователей. Лучшие из поступивший идей будут отобраны до 22 января. Затем, при помощи голосования среди пользователей, выберут наиболее популярные предложения, которые будут реализованы.

«За шесть лет работы краудсорсинговой платформы реализовано более 2,6 тысячи предложений горожан. Теперь мы приглашаем москвичей вместе усовершенствовать саму платформу: поделитесь своими идеями, как сделать ее удобнее и функциональнее», — рассказала Сергунина.