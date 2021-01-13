Казань, , 13:00 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 13 января у 14 449 человек, за сутки выявлено 87 новых заражений. Накануне были инфицированы 89 жителей. Всего выздоровели 11 082 пациента, за сутки — 21. В республике зарегистрировано 214 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами заболевания за сутки стали еще трое пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За минувший день госпитализировали в стационары 15 пациентов, 72 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 42 инфицированных, семь — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию уже завезено порядка 12,5 тыс. доз вакцины «Спутник-V». До конца февраля в регион поступят еще 190,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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