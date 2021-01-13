Саранск, , 12:35 — REGNUM В Мордовии с начала пандемии проведено 387 567 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На SARS-CoV-2 обследованы 353 827 человек. За минувшие сутки проведено 1926 исследований на коронавирус.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, численность населения Мордовии составляет 790 197 человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 44,77% населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Мужчина 1987 года рождения поступил в Республиканский наркологический диспансер с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли синдром Дауна, врождённый порок сердца. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 106 человек.

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