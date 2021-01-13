Красноярск, , 12:33 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, по данным Среднесибирского УГМС, 14 января в Красноярске прогнозируются порывы западного ветра 13−18 м/с.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также: В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды