Лос-Анджелес, США, , 12:30 — REGNUM Работники аптеки в Лос-Анджелесе отказались обслуживать американского актёра Брюса Уиллиса из-за отказа надеть маску, сообщает издание Page Six.

Один из посетителей аптеки сообщил, что 65-летний актёр зашел в магазин без маски и отказался надеть даже платок, которым была повязана его шея. Представители Уиллиса не ответили на запрос издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в сети появилась фотография Брюса Уиллиса с бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми. Американские издания сообщили, что актёр остался на самоизоляции с бывшей женой. В настоящее время герой «Крепкого орешка» состоит в браке с фотомоделью Эммой Хемминг.