Саранск, , 12:26 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 января выявили 83 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 83 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 600 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 74 человека, всего с начала пандемии выздоровели 12 117 жителей Мордовии. 106 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики. Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2377 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 12 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1956 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2092 человек.