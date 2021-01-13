Йошкар-Ола, , 12:21 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 132 человек.

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на 13 января выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9835 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1168 человек.

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