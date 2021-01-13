Красногорск, , 12:21 — REGNUM В Подмосковье дорожные службы начали подготовку подъездных путей к церквям, храмам и местам массовых купаний в преддверии православного праздника Крещения Господня. Об этом 13 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Сотрудники Мосавтодора, а также подрядных организаций и муниципальных служб готовятся очистить проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта. Предполагается что к началу праздника будут подготовлены свыше 256 муниципальных и региональных дорог протяженностью более 380 километров, 120 километров тротуаров, а также 186 автобусных остановок в 55 муниципальных образованиях.

Всего в Подмосковье в 2021 году для купаний в Крещение будет оборудовано 220 мест — в их числе 79 купелей, 75 прорубей на прудах и 66 — на открытых водоемах. Для удобства граждан будет обустроено около 10 тысяч машиномест на парковках.

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