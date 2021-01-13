Москва, , 12:17 — REGNUM Советский и российский скульптор по фарфору, народный художник России Евгения Гатилова скончалась 12 января у себя дома в Москве на 100-м году жизни. Об этом 13 января сообщил источник в правоохранительных органах.

«Евгения Ильинична Гатилова была обнаружена в своей квартире в Большом Девятинском переулке 12 января», — приводит его слова ТАСС.

Также источник добавил, что, по предварительным данным, скульптор скончалась от острой сердечный недостаточности.

Отметим, Евгения Гатилова была одним из наиболее известных в СССР скульпторов по фарфору, проработав свыше 35 лет на Дулевском фарфоровом заводе. В 2006 году ей было присвоено звание народного художника России.