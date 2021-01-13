Элиста, , 12:12 — REGNUM В Республике Калмыкия от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались ещё два пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 13 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Республике Калмыкия стали 218 пациентов.

В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях, развёрнутых в Калмыкии, находятся более 770 пациентов. 21 человек находится в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв COVID-19 в Калмыкии достигло 216