Москва, , 12:14 — REGNUM Лифтбэк Rapid стал самым продаваемым автомобилем чешской марки Skoda на российском авторынке по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto.

Отмечается, что в прошлом году на российском авторынке было реализовано 94 600 автомобилей Skoda, что на 6,8% больше по сравнению с 2019 годом. При этом в последний месяц 2020 года чешской компании удалось реализовать в России 9700 машин — на 5,8% больше, чем в декабре 2019 года.

Также стоит отметить, что в феврале прошлого года в России началась реализация компактного кроссовера Skoda Karoq. Кроме того, в ноябре в стране появился лифтбэк Skoda Octavia четвертого поколения. Пока он доступен с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л. с., однако в первом квартале 2021 года в России появится новая Octavia с агрегатами 1.6 MPI (110 л. с.) и 2.0 TSI (190 л. с.).

Напомним, в мае 2020 года в России был представлен лифтбэк Skoda Rapid нового поколения.

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