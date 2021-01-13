Туркестан, Казахстан, , 12:11 — REGNUM По итогам 2020 года в казахстанском городе Туркестане построили в 2,5 раза больше жилья, чем в 2019 году. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

В настоящее время ведется строительство 89 многоэтажных домов — новоселье планируют отметить около 6 тыс. семей. В 2020 году завершено строительство 12 семиэтажных домов.

В апреле 2021 года планируется завершить строительство еще 12 многоэтажных жилых домов. На строительной площадке работают около 500 рабочих и восемь единиц техники. Еще 77 домов планируется завершить до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года строительство жилья в Туркестанской области Казахстана увеличилось на 30%. В 2018 году Туркестану присвоен статус города областного значения, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую.

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