Воронеж, , 12:11 — REGNUM Мощный снегопад обрушился на Воронеж днём 13 января. Снег начался около 11:30, по прогнозу, он может идти в течение суток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Снег начался значительно раньше любых предварительных прогнозов. Но комбинаты были готовы, отслеживая погоду. До вечернего часа-пик пройдут циклы посыпки-подметания. Магистрали будут безопасны, тем не менее, дорожные условия будут серьёзно осложнены. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим и выбирать манеру вождения в соответствии с дорожными и погодными условиями», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

В связи со снегопадами в режим повышенной готовности переведены также энергетики филиала «Россети Центр Воронежэнерго»: мобилизован оперативно-ремонтный персонал Воронежэнерго, к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ на территории области готовы 147 бригад Воронежэнерго в составе 458 человек, 278 единиц спецтехники. В областном центре к устранению последствий непогоды готово 22 бригады «Воронежской горэлектросети» в составе 105 человек, 38 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, о приближающейся непогоде воронежцев накануне предупредили синоптики и МЧС. Однако начало снегопада ожидалось во второй половине дня 13 января. По прогнозу, в Воронеже может выпасть до 15 см снега, а сам снегопад может продлиться сутки.

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