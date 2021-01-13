Токио, , 12:08 — REGNUM Издательство Bandai Namco устроило бесплатную раздачу игры Little Nightmares в Steam. Об этом сообщалось 12 января на официальном сайте компании.

Для получения ключа на активацию игры геймерам необходимо пройти регистрацию в официальном магазине Bandai Namco и добавить Little Nightmares в свою корзину. Сейчас, из-за большого наплыва игроков, сайт компании может работать нестабильно.

Напомним, Little Nightmares — это приключенческий ужастик от студии Tarsier. Уже 11 февраля 2021 года состоится релиз его сиквела.

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