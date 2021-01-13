Псков, , 12:15 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили 199 человек, зараженных коронавирусом, что на 46 случаев меньше, чем сутками ранее. Динамика распространения инфекции в регионе заметно снизилась, однако, по словам губернатора региона Михаила Ведерникова, опасность эпидемии сохраняется.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Сегодня количество выздоровевших (214) вновь превысило число заболевших (190), — написал губернатор на своей официальной странице в социальной сети. — Динамика распространения заболевания снизилась, но опасность не ушла».

Так, по данным регионального оперштаба на 13 января, за прошедшие сутки в регионе было выявлено всего 199 новых инфицированных. Снижение суточного числа выявленных зараженных отмечено с начала первой рабочей недели 2021 года.

На данный момент в регионе проведено 227 265 исследований на выявление COVID-19, в том числе 1685 — за последние сутки.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 26 483 инфицированных, из них 13 981 выздоровели, в том числе 241 — за сутки. Умерло 108 человек, в том числе один новый летальный исход был зарегистрирован сутками ранее. В настоящий момент в регионе болеют или ожидают повторные результаты более 12,3 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области за сутки выявили 245 новых носителей SARS-CoV-2