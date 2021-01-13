Москва, , 12:05 — REGNUM Рынок частного образования в России недооценён, считает общественный омбудсмен в сфере образования, член федерального политсовета «Партии Роста» Амет Володарский. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 13 января.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Само существование частного образования в наше время — это плод труда и борьбы неравнодушных людей. Основное противостояние даже не с последствиями пандемии, а с регуляторами. В пандемию частные школы, сады и вузы показали, что не зря занимались собственными дистанционными программами и ориентировались на индивидуализацию учебного трека, это дало возможность незамедлительно с минимальными потерями перестроить учебный процесс и сохранить образование. В это же время государственные школы только дискутировали, какую соцсеть им выбрать для пересылки домашнего задания», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня единицы из регионов России могут рапортовать об успехах в развитии частного образования. «Москва может привести хорошие примеры развития частного образования, финансируемого по принципу «деньги идут за ребёнком», привлечения частного дополнительного образования к городским проектам. Московское правительство, очевидно, приняло нашу схему развития образования, которая заключается в том, что частному образованию нужно дать равные возможности с городскими образовательными учреждениями, и это способно решить проблему нехватки мест в садах и школах, уменьшить затраты города на менеджмент и поддержку инфраструктуры, затраты на обновление имущественного комплекса», — пояснил омбудсмен.

Он напомнил, что при развитии частного сектора освобождаются свободные места в государственных школах и садах.

«Однако в целом по стране картина печальная. Несмотря на свою очевидную социальную значимость, частное образование сегодня борется за выживание. В первую волну многие детские центры и сады вынуждены были закрыться. Они не выдержали многомесячных выплат заработной платы и отпускных, которое гарантировало государство за счёт организации. При отсутствии дохода выплаты зарплаты стали губительными для организаций. Много центров закрылось. Оставшиеся организации сейчас столкнулись со сложным процессом получения кредитов на выдачу заработной платы, массовыми проверками прокуратуры ЧОО, обратившихся за помощью в период COVID19, уменьшением доходов, увеличением рабочей нагрузки в период пандемии, отсутствием диалога с регуляторами», — подчеркнул Володарский.