Токио, , 12:15 — REGNUM Японские власти намерены полностью запретить иностранцам въезд в страну из-за ситуации с коронавирусом. Будет приостановлено действие миграционных послаблений для бизнесменов из ряда стран и регионов, сообщает 13 января телеканал NHK.

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Япония ранее заключила с 11 странами и регионами, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, двусторонние соглашения, которые давали возможность бизнесменам и бизнес-делегациям посещать островное государство в условиях связанных с пандемией ограничений. Однако теперь такой возможности не будет.

С 28 января японские власти перестали выдавать иностранцам новые визы. Разрешение на въезд осталось для постоянно живущих здесь иностранцев и тех, у кого есть долгосрочные визы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Японии значительно ухудшилась эпидемическая обстановка по коронавирусной инфекции.