Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 59 до 86 лет и 13 мужчин в возрасте от 56 до 88 лет. Пациенты, которые не смогли победить коронавирус, страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 2 тыс. 264 пациента.

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