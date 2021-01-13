Архангельск, , 12:01 — REGNUM Из-за бездействия чиновников минздрава Архангельской области ребенок-инвалид из Северодвинска длительное время оставался без жизненно важных лекарств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, ребенку с эпилепсией по жизненным показаниям определена необходимость использования лекарственного препарата, не зарегистрированного на территории страны.

«Из-за бездействия уполномоченных органов власти на протяжении длительного периода времени ребенок оставался без жизненно важного препарата, что явилось основанием для обращения в суд. Исковые требования прокуратуры удовлетворены Октябрьским районным судом Архангельска, на министерство здравоохранения Архангельской области возложена обязанность организовать обеспечение ребенка лекарственным препаратом», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года мурманские чиновники отказали в предоставлении лекарств ребенку с пересаженной почкой.