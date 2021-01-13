Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM За минувшие сутки 18 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1852 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум пяти месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в области выявили 456 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 442 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 75 811 случаев.

Читайте также: В Нижегородской области выявили ещё 456 носителей коронавируса