Курск, , 11:58 — REGNUM В Курской области 13 января зарегистрировано 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 23 тыс. 54 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 261 пациент, в том числе 167 — за последние сутки. Скончались 322 человека. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.