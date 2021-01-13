Москва, , 11:57 — REGNUM Власти Кипра из-за пандемии коронавируса с 10 до 31 января 2021 года ввели второй локдун. В связи с этим перенесено введение новых правил въезда туристов, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Планируемые обновления условий въезда иностранных туристов на Кипр и введение цветовой системы категоризации на въезд туристов из 56 стран отложены до 1 февраля 2021 года.

В стране с 21:00 до 05:00 введен комендантский час, передвижение граждан ограничено, действует запрет на проведение массовых мероприятий, большинство компаний переведены на «удалёнку».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд российских туроператоров уже открыли продажи туров на Кипр на летний период 2021 года.

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