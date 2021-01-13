Красновишерск, Пермский край, , 11:57 — REGNUM В Красновишерске Пермского края с 12 января после наступления холодов температура в домах, отапливаемых котельными № 5 и 11, снижена. Для нормативного теплоснабжения не хватает мощностей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Без тепла остались жители 221 дома (примерно 4,5 тыс. человек) и шесть социальных объектов. Сегодня, 13 января, на заседании правительства губернатор Дмитрий Махонин поручил министерству ЖКХ и благоустройства в максимально короткие сроки восстановить нормальное теплоснабжение жителей Красновишерска. На время работ замерзающему населению предоставят электрообогреватели и тепловые пушки. Контролировать безаварийную работу систем электроснабжения будут специалисты компании «Россети Урал».

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев заявил, что проблему с котельной № 11 решат за два дня. На снятие проблемной ситуации на котельной № 5 потребуется две недели. Сейчас в городе организован оперативный штаб, ведется круглосуточный мониторинг температуры в жилых помещениях.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют в Красновишерске 13 и 14 января морозы до минус 31−33 градусов по Цельсию.