Киев, , 11:59 — REGNUM В 2020 году на Украине было совершено 77 нападений на журналистов. Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 13 января на своей странице в социальной сети Facebook.

В результате нападений пострадал 101 работник медиа. Для сравнения: в 2019 году зафиксировано 75 нападений, в результате которых пострадали 85 работников медиасферы.

Томиленко отметил, что рост числа нападений связан с «напряжением в обществе», в частности из-за пандемии коронавируса. Он рассказал, что нередко на журналистов нападали люди, нарушавшие карантинные ограничения.

«Сейчас в обществе нет понимания сути профессии и важности миссии, которую выполняют журналисты. Травля, сознательное запугивание, грубое препятствование профессиональной деятельности для некоторых — своеобразная норма. И это делает профессию журналиста опасной», — подытожил глава НСЖУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестный напал на журналиста телеканала NewsOne прямо во время прямого эфира по случаю «празднования» годовщины так называемого голодомора.

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