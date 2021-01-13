Нижний Новгород, , 11:55 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 13 января выявили 456 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 442 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 75 811 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За минувшие сутки выписаны 446 человек, всего выздоровели с начала пандемии 68 139 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 18 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1852 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7734 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, коэффициент распространения инфекции в области за последние несколько дней сократился и составляет 1,04. Объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет, по данным на 13 января, 24% от общего числа инфекционных коек.