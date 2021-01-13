Казань, , 11:57 — REGNUM В столице Татарии за минувшие сутки в скорую медицинскую помощь с признаками переохлаждения и обморожения обратились шесть человек. Об этом 13 января сообщает республиканский минздрав.

К медикам Казани за вчерашний день поступило три вызова по обморожениям. В одном из случаев пострадавшим стал подросток, помощь которому оказали на месте. Еще двоих горожан госпитализировали в стационар.

Также к врачам поступили три обращения по переохлаждению взрослых. Всех их отпустили долечиваться домой после оказания необходимой помощи.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в ближайшие двое суток сохранятся сильные морозы. Ночные температуры воздуха упадут до 30 градусов ниже нуля.

На европейской части России с 12−13 января усилится холодная погода, волна холода с отклонениями от нормы на 7−13 градусов будет наблюдаться здесь как минимум до 16 января.

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