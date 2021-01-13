Петрозаводск, , 12:00 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили выявили 281 нового носителя коронавируса, что на 38 человек больше, чем сутками ранее. Также зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 13 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По официальным данным, из выявленного числа новых инфицированных жителей заболели ковидом 267 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 11 находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 31 403 инфицированных, из них на данный момент 25 585 выздоровели, в том числе 301 — за последние сутки. Умерли — 190 человек, в том числе два летальных случая зарегистрировали за прошедшие сутки.

Так, в Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска, 1938 и 1960 годов рождения. Как отметили в республиканском оперштабе, оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

В настоящий момент в больницах региона находятся 693 человека, из них шесть — на ИВЛ.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 36 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4 044 пациента, 106 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

«За минувшие сутки зарегистрированы два летальных исхода от внебольничной пневмонии: мужчины 1949 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тесты на COVID-19 отрицательные», — уточнили в оперштабе по Карелии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за сутки выявили 243 новых случая коронавируса