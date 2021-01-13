Ульяновск, , 11:53 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 пациентов чуть меньше выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 237 и 247. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

По данным на 13 января, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 39 616 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 247.

Победили болезнь 36 116 пациентов, доля выздоровевших составляет 91,16%. Из них за последние сутки выписаны 237 пациентов. В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 3014 активно больных COVID-19.

Также за последние сутки в регионе умерли 12 пациентов с коронавирусом — в результате общее число летальных исходов в регионе достигло 486.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в новогодние праздники лекарственными препаратами были обеспечены 1004 пациента с COVID-19, находящиеся на амбулаторном этапе лечения.