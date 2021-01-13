Алма-Ата, Казахстан, , 11:51 — REGNUM Полиция Алма-Аты задержала молодого человека, устроившего стрельбу из травматического пистолета в центре города. Об этом заявил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, 26-летний молодой человек выстрелил в автомобиль 27-летнего водителя. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция поймала одного из подозреваемых, второй — находится в розыске.

Искаков добавил, что потерпевший и подозреваемый знают друг друга, а инцидент произошел из-за неприязненных отношений. Полиция продолжает комплекс оперативных и следственных мероприятий.