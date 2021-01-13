Москва, , 11:57 — REGNUM Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова поздравила всех сотрудников средств массовой информации с Днём российской печати. Об этом она заявила 13 января в ходе заседания комиссии.

Памфилова отметила, что поздравляет всех журналистов, редакторов, издателей и других сотрудников СМИ, которые информируют граждан и помогают ЦИК «просвещать и доносить до всех» информацию, связанную с выборами в стране.

Из-за пандемии ЦИК и СМИ взаимодействуют в дистанционном режиме, напомнила она и выразила надежду, что скоро можно будет вернуться к привычному формату общения.

День российской печати отмечается 13 января, его учредили в 1991 году в связи с исторической датой. В 1703 году в этот день (2 января по старому стилю) в Москве вышел первый номер газеты «Ведомости», основанной по указу Петра I. Ныне это издание называется «Санкт-Петербургские ведомости».