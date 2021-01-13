Сарапул, Удмуртия, , 11:50 — REGNUM В Сарапуле в целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции отменены крещенские купания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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По словам главы территориального управления Роспотребнадзора Андрея Красноперова, опасность представляет не сам процесс купания, риск заражения возникает в палатках для переодевания, где невозможно соблюдать ни масочный режим, ни социальную дистанцию.

На основании данной рекомендации оперативный штаб принял решение отказаться от оборудования купелей на территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3530 человек. Из их числа 2798 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 570 — в состоянии средней степени тяжести, 162 — в тяжелом состоянии.