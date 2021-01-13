Красноярск, , 11:49 — REGNUM За прошедшие сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 1900 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в регионе от COVID-19 умерли 17 человек.

Напомним, всего в Красноярском крае на сегодняшний день выявлено 50 656 носителей коронавируса, выздоровели 46 320 человек.

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