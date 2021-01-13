Москва, , 11:49 — REGNUM Первый этап получения разрешения на применение российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» на территории ЕС запланирован на 19 января, заявил 13 января глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

"Первый этап в рамках получения разрешения на экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе запланирован на 19 января», — цитирует его ТАСС.

По его словам, речь идёт о так называемой научной консультации. Заявка на получение разрешения на экстренное применение «Спутник V» была подана РФПИ 22 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил, что сертификация российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе не запрашивалась производителем данного препарата, однако эта компания находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА).

Читайте также: Регулятор Евросоюза получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca