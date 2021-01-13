Москва, , 11:44 — REGNUM Москва, конечно, главный деловой центр России, а также Евразии и СНГ в целом. До девальвации 2014 года сюда ехали за длинным рублем со всех континентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В мегаполисе на улицах и в кафе можно было услышать английский, немецкий, французский, испанский, турецкий язык. После девальвации, конечно, заработки стали скромнее. И Москва, и Россия в целом оказались не на самом лучшем месте на глобальном рынке труда.

Если говорить о других городах России, то второе место, естественно, занимает Санкт-Петербург. Там находится офис Газпрома, офисы ряда других крупных компаний и государственных ведомств.

Далее все крупные города с точки зрения карьеры, по моему мнению, одинаковые. Однако можно, наверно, отдельно выделить Казань. Столица Татарии отличается хорошим инвестиционным климатом, плюс ко всему, это нефтяной и промышленно развитый регион.

Из городов поменьше я бы отметил еще Тюмень также из-за нефтянки. Некоторые российские граждане, проживающие в Сибири, рассматривают для развития карьеры Нур-Султан (бывшую Астану) и Алматы.

Казахстан русскоязычный, структура экономики здесь очень похожа на российскую — сырье, финансы, сектор услуг, а зарплаты сопоставимые с российскими, но при этом меньше конкуренции на рынке труда», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса «Работа.ру», строить карьеру в России лучше всего в Москве и Санкт-Петербурге.

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