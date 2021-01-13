Лысково, Нижегородская область, 13 января 2021, 11:42 — REGNUM Суд выписал постановление на арест жителя Нижегородской области, подозреваемого в поджоге общежития в Лыскове. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
В результате произошедшего в начале января пожара погибли два человека и еще несколько получили ожоги и травмы.
Против 34-летнего нижегородца возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом».
Подозреваемый утверждает, что поджигать коридор общежития не хотел, а просто бросил окурок на пол, из-за чего и возник пожар.
ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 5 на 6 января 2021 года в городе Лысково Нижегородской области произошел пожар в двухэтажном общежитии, расположенном на улице Комсомольской. Из горящего здания были эвакуированы 17 человек.
Во время пожара погибли 64-летний мужчина и 61-летняя женщина, а еще трое жильцов были госпитализированы с ожогами и травмами. Также полностью сгорел первый этаж этого здания и 9 квартир на втором этаже.