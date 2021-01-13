Джакарта, , 11:42 — REGNUM Поисково-спасательная группа в Индонезии опустит на дно поискового подводного робота, прежде чем водолазы продолжат искать звукозаписывающее устройство и обломки самолета Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что подводный дрон поможет изучить ситуацию под водой, прежде чем дайверы продолжат поиски.

Спасатели расширят зону поиска до двух точек в непосредственной близости от места обнаружения бортового самописца рухнувшего лайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство социальных дел Индонезии подготовит бюджет для выплат компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.

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