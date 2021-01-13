Ижевск, , 11:40 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 13 января провели 768 298 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2404 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1638 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 315 человек. При этом, по данным общероссийского оперативного штаба, в Удмуртии скончались 427 пациентов с коронавирусом.

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