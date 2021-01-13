Красноярск, , 11:39 — REGNUM По состоянию на 13 января в Красноярском крае коронавирус выявлен у 50 656 человек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом оперативном штабе, за прошедшие сутки в регионе выявлено 322 носителя вируса.

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Выздоровели 320 человек. Общее количество выздоровевших в Красноярском крае — 46 320 человек.

За сутки в регионе проведено 9135 тестов на коронавирус, за весь период — 2 141 495.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в крае было выявлено 315 носителей коронавируса, выздоровели 550 человек.

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