Оренбург, , 11:39 — REGNUM В Оренбурге Пассажирское вагонное депо после прокурорской проверки оштрафовано. Кроме того, в суде удовлетворен иск прокурора с требованием провести экспертизу промбезопасности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в депо отсутствуют экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, эксплуатируемые в котельных. Начальнику депо внесено представление. По итогам его рассмотрения два должностных лица привлечены к ответственности.

В отношении должностного и юридического лиц предприятия транспорта возбуждены административные дела. Назначены штрафы на общую сумму 220 тыс. рублей.

Добавим, две котельных вагонного депо обеспечивают теплом производственные здания в Промышленном районе Оренбурга.