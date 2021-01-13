Воронеж, , 11:37 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 13 января региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 12 января, сообщалось о 391 новом носителе инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

В общей сложности в Воронежской области за весь период пандемии заражение коронавирусом подтвердилось у 51 276 человек. Выздоровели на данный момент 54 662 пациента. Только за последние сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного наблюдения 394 человека.

Растёт и число жертв новой инфекции. Только за минувшие сутки в регионе подтвердили смерть сразу 24 пациентов с COVID-19. Всего же с начала пандемии в Воронежской области от осложнений на фоне коронавируса скончались 1497 человек.