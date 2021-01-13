Ижевск, , 11:36 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

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Умерли мужчины в возрасте 64 и 73 лет, а также 75-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 315 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 13 января, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 427 человек, из которых трое умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января в регионе выявили 192 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 191 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 494 случаев.

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