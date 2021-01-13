Кострома, , 11:36 — REGNUM В Костромской области не отменят крещенские купания, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Крещенские купания Наталья Диева

Православный праздник в регионе пройдёт с некоторыми ограничениями. Количество людей, одновременно находящихся в палатках для переодевания, будет ограничено. Очередь к купелям можно будет занимать, находясь друг от друга на расстоянии 1,5 метров.

В ночь на праздник Крещения Господня с 18 на 19 января рядом с купелями будут дежурить сотрудники региональной службы спасения, МВД, МЧС, Росгвардии и медики.

Отметим, что в Костроме в этом году оборудуют три купели — рядом с Ипатьевским монастырём, на Речном проспекте и в Селище. Как уточняет «Kostroma.Today», откроют их днём 18 января.

Ранее в ряде регионов России ради предотвращения большого скопления людей отменили крещенские купания. Так произошло в Якутии, Хабаровском крае, Томске, Перми, Югре, Красноярске, Мурманске, Хабаровске, на Ставрополье.

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