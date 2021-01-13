Москва, , 11:36 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 22 850 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 471 053.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 566 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 63 370.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 854 088 человек вылечились от нового заболевания, 28 568 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 22 934 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.