Ижевск, , 11:32 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 13 января выявили 192 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 191 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 494 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 189 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 18 649 человек. 315 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли трое человек. Накануне летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3530 человек. Из их числа 2798 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 570 — в состоянии средней степени тяжести, 162 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сарапуле на фоне эпидемической ситуации решили отменить крещенские купания. Купелей на территории города оборудовано не будет.