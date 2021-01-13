Салехард, , 11:32 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 121 случай.

Основные очаги заражения на 13 января в ЯНАО: Новый Уренгой и Ноябрьск — по 15 случаев; Пуровский район — 21; Губкинский и Муравленко — по 14; Надымский район — 13.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 13 января 33 956 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 27 752 человека, 360 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).