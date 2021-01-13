Белгород, , 11:35 — REGNUM В Белгородской области 13 января подтверждено 179 случаев заражений коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 261 пациент, трое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В инфекционных госпиталях находится 971 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ 140 пациентов. Всего в Белгородской области выявлено 24 тыс. 222 носителя коронавируса, выздоровели 19 тыс. 785 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 288 человек.