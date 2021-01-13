Москва, , 11:29 — REGNUM Один из депутатов Госдумы находится в реанимации с коронавирусом, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным на декабрь 2020 года, коронавирусом переболели 30% депутатов Госдумы, скончались двое — Валентин Шурчанов и Ваха Агаев, оба от фракции КПРФ.

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